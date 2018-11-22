"Покарання мінімізують до сміхотворних розмірів": експерт розповів про вирок для Зайцевої

Суспільний резонанс цієї справи вщух і зараз вже можна підтасовувати факти, зазначає експерт з безпеки.

Про те, що зникла лікар-нарколог, яка здійснювала огляд винуватиці скандальної смертельної ДТП у Харкові, Олени Зайцевої, стало відомо давно. Відповідно, цю обставину в ході судового розслідування потрібно було враховувати раніше.

Про це повідомив експерт з безпеки Сергій Шабовта, передає "ГолосUA".

«Винні у цій жахливій ДТП, безумовно, понесуть покарання, але воно буде мінімізовано до сміхотворних розмірів. Але, навіть враховуючи широкий громадський резонанс, потужного і справедливого рішення очікувати не варто», - зазначив експерт.

За його словами, гострота сприйняття події вже пішла, нещасними залишилася лише жменька людей, які втратили близьких у цій ДТП і у них цей біль не піде ніколи.

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«Цей резонанс швидко проходить, особливо в наших умовах, коли суспільство перенасичене подібними питаннями і вже немає особливої гостроти сприйняття і так далі. Зараз вже можна підтасовувати факти, буде багато різних версій, найнеймовірніші конспірологічні припущення. У підсумку Зайцевій будуть аплодувати, одягнуть на голову вінок і «поведуть під руки» далі», - уклав С. Шабовта.

Як повідомляв УНІАН, лікаря-нарколога, що оглядала Зайцеву, так і не знайшли.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.