Сьогодні Україна відзначає День Соборності

Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), що відбулося в 1919 році.

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Державним святом День Соборності України було встановлено указом президента від 21 січня 1999 року.

Урочистий Акт злуки Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки в єдину соборну Українську державу проголосила директорія УНР 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

Західно-Українська Народна Республіка була проголошена 1 листопада 1918 року масовим виступом української інтелігенції та військових на теренах Австро-Угорської імперії в Галичині. Столицею ЗУНР спочатку був Львів, потім Тернопіль, а з січня 1919 року - Станіслав (нині - Івано-Франківськ).