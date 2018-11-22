У великих українських компаніях діє чимало програм, спрямованих на збереження цінних кадрів.

Представники великого українського бізнесу розповіли про те, як залучають молодь і підвищують лояльність співробітників. Багато компаній мають спеціальні програми по роботі з молоддю.

Про це йдеться в статті "Бонуси і можливості: Що українські компанії пропонують своїм працівникам" 112.ua.

"Досліджуючи основні мотиви молоді, ми розуміємо, що одним з найважливіших критеріїв вибору роботодавця для них є кар'єрний ріст, можливість стати успішними, вчитися новому та знайомитися з цікавими людьми, формувати своє оточення. У кожному з цих напрямків ми працюємо і розвиваємося. Створені кар'єрні маршрути - типові схеми кар'єрного росту керівника в Метінвесті по 11 кар'єрним напрямам. Зараз в компанії для амбітних і відповідальних новачків від початкової позиції до першої менеджерської ланки проходить 1,5 року. Діючий в компанії корпоративний університет пропонує для молоді, а також для працівників середнього і старшого віку все більше програм навчання і розвитку, є можливість підвищувати кваліфікацію, навчатися новим професіям", - розповіли в компанії "Метінвест".

Також "Метінвест" тісно співпрацює з навчальними закладами та працевлаштовує близько 30% випускників в регіонах, де розташовані підприємства компанії.

У "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗС ОККО) 30% персоналу – молодь, люди до 30 років. 75% робочих місць компанії зосереджені безпосередньо на АЗС, але також "Галнафтогаз" зацікавлений в залученні талановитих менеджерів та офісних фахівців. У минулому році мережа ОККО стала першим місцем роботи для 500 молодих українців. "Ті молоді співробітники, які демонструють хороші результати роботи і зацікавлені в самореалізації, в нашій компанії мають можливість швидкого кар'єрного зростання. Компанія орієнтована на довгострокову співпрацю з кожним, хто влаштовується на роботу", - розповіли 112.ua у прес-службі "Галнафтогазу".

У "Галнафтогазі" функціонує проект "Кар'єрний ліфт". "Кращі оператори АЗС і молодший персонал ресторанів (по рекомендації своїх керівників і за результатами конкурсного відбору) отримують можливість пройти серію тренінгів, після яких вони зараховуються до кадрового резерву. Як тільки з'являються вакантні управлінські посади, їм першим пропонують зайняти ці вакансії.

У великих українських компаніях діє чимало програм, спрямованих на збереження лояльності співробітників і збереження цінних кадрів.

Як роботодавець, ми пропонуємо гідні для України умови роботи, відповідну компетенціям оплату праці та можливості для розвитку кар'єри всередині банку, кажуть у "Приватбанку": разом з роботою у великому надійному банку співробітники отримують: програму добровільного медичного страхування з частковою компенсацією витрат на страхові платежі за рахунок банку; систему пільгового кредитування; щорічну оплачувану відпустку 24 календарних дня; консультаційні послуги з юридичних питань; забезпечення безпеки працівників і членів їх сімей (програма "Захист"); корпоративні заходи; навчання протягом усього періоду роботи в банку – під конкретні спеціальності і потреби співробітника створено 91 захоплюючу і ефективну програму навчання (курси, тренажери, майстер-класи, семінари, тренінги); корпоративний мобільний зв'язок (компенсація частини витрат).

"Ми намагаємося зробити максимально прозорими перспективи для наших співробітників. Наприклад, практикуємо внутрішні відкриті конкурси на вакантні посади. Це означає, що кожен може побачити відкриті позиції та вимоги до кандидатів, подати свою кандидатуру або спланувати свій розвиток, щоб підготуватися для нової можливості", - розповіли 112.ua в "Метінвесті". При цьому в компанії відзначають, що "Метінвест" сьогодні – один з лідерів за рівнем і темпами зростання зарплат у промисловості і в Україні в цілому.

У "Галнафтогазі" зазначають, що всім співробітникам компанії надається офіційне працевлаштування та виплачується "біла" заробітна плата, що підвищує їх соціальну захищеність, гарантує гідний рівень пенсій у майбутньому.

"Нашою сильною стороною, як міжнародної компанії, є чесний і абсолютно прозорий бізнес. А це означає, що наші співробітники оформлені відповідно до законодавства України, мають легальний дохід, і їх права дотримуються в повній мірі. Крім цього, частиною нашої ціннісної пропозиції є бенефіти, які соціально захищають працівників (такі як, медична страховка, матеріальна допомога тощо), можливість розвитку та кар'єрного зростання", - розповіла 112.ua директор по персоналу компанії METRO Cash and Carry Ukraine Ірина Брижак.