Повня 23 листопада 2018: чого чекати всім знакам Зодіаку

У ніч з 22 листопада на 23-е число Місяць переходить з Тільця в знак Близнюків. І це обіцяє чимало несподіванок та сюрпризів всім знакам Зодіаку.

Найчастіше повня супроводжується втратою сил та енергії, однак повний місяць 23 листопада 2018 року, який пройде в Близнюках, багатьох людей зарядить нехарактерним для цієї місячної фази приливом сил та енергії.

Гороскоп на 22-23 листопада радить менше зациклюватися на робочих моментах – і більше часу приділяти собі, передає "Главред".

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Тим більше, що гороскоп на 23 листопада обіцяє гармонійний і щасливий день для всіх знаків Зодіаку – за умови, що вони будуть ретельно планувати свої справи і з концентрацією підходити до їхньої реалізації.

"Якщо з кимось у вас раніше були зіпсовані стосунки, то найкраще їх відновлювати ближче до повні 23 листопада, коли Венера наблизиться до Урану й буде в хресті на вузлах. Ця ситуація на небі принесе море кармічного й космічного кохання. Люди можуть притягатися один до одного, причому саме кармічно призначені партнери. Це буде сприяти підвищенню емоційності та романтичності. Загалом настрій дуже сприятливий", – такий любовний гороскоп на 22-23 листопада дав астролог Влад Росс.

І хоча це повня вкрай несприятлива для фінансових витрат – зате це найкращий час для проведення ритуалів щодо залучення грошей, запевняють езотерики.

Як повідомляв УНІАН, повня в жовтні 2018 року настала 24 числа о 19:45 за київським часом.