МЗС: під час теракту в Тель-Авіві постраждала громадянка України
11:52, 22 січня 2015Суспільство
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Під час теракту в Тель-Авіві постраждала громадянка України.
В Ізраїлі в теракті постраждала українка / segodnya.co.il
Як повідомили у департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ, за повідомленням посольства України в Ізраїлі, 21 січня в центрі Тель-Авіва вчинено теракт в пасажирському автобусі. Терорист холодною зброєю поранив 16 пасажирів, 2 людини отримали важкі поранення, 4 - середньої тяжкості. Зловмисник був затриманий.
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За інформацією ізраїльських правоохоронних органів, серед постраждалих у теракті - громадянка України 1957 року народження, яка в даний час знаходиться в реанімаційному відділенні одного з медичних закладів Тель-Авіва. Її стан оцінюється як важкий.
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