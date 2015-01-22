МЗС: під час теракту в Тель-Авіві постраждала громадянка України

Як повідомили у департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ, за повідомленням посольства України в Ізраїлі, 21 січня в центрі Тель-Авіва вчинено теракт в пасажирському автобусі. Терорист холодною зброєю поранив 16 пасажирів, 2 людини отримали важкі поранення, 4 - середньої тяжкості. Зловмисник був затриманий.

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За інформацією ізраїльських правоохоронних органів, серед постраждалих у теракті - громадянка України 1957 року народження, яка в даний час знаходиться в реанімаційному відділенні одного з медичних закладів Тель-Авіва. Її стан оцінюється як важкий.