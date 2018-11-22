Суд обрав покарання батьку з Київщини, який ґвалтував своїх доньок та знімав з ними порно (відео)

Також заарештований і хрещений батько дівчат.

22 листопада Святошинський районний суд міста Києва вирішив взяти під арешт на два місяці 45-річного чоловіка, який ґвалтував неповнолітніх доньок та знімав з ними порно.

Так, суд обрав йому запобіжний захід із можливістю внесення застави у розмірі 352,4 тисячі гривень, йдеться в сюжеті ТСН.

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Окрім цього, так званого хрещеного батька дівчат також взяли під варту на два місця із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 45-річний чоловік з Київщини ґвалтував своїх двох доньок 14 і 15 років та знімав з ними порно, яким торгував.

Окрім цього, чоловік продавав дівчат як повій українцям та іноземцям. Чоловік стверджує, що нічого з підозр поліцейських не розуміє. "Я що, дурень? Я не ґвалтував їх", - каже він.