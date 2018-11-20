На Київщині чоловік ґвалтував своїх доньок та знімав з ними порно (фото, відео)

Кіберполіція затримала чоловіка, що ґвалтував двох неповнолітніх доньок.

Поліцейські затримали 45-річного мешканця Київської області, який використовував двох своїх дітей - доньок 14 та 15 років - для зйомок порновідео.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції України. Також чоловік за гроші надавав своїх доньок 14 та 15 років у сексуальну експлуатацію як громадянам України, так й іноземцям.

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Сьогодні у квартирі, де проживає зловмисник зі своїми доньками, поліцейські проводять обшук. Також обшук проводиться у хресного батька обох дівчат - 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.

Поліцейські під час обшуку виявили предмети порнографічного характеру, фото- та відеопродукцію порнографічного вмісту за участі неповнолітніх дівчат. Також у квартирі мешканця Київщини виявлено гранату РГД-5, тож на місце проведення обшуку направлено вибухотехників.

Вирішується питання про затриманням підозрюваного та його товариша в порядку статті 208 КПК України. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат із родини та їх переїзд до реабілітаційного центру.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.