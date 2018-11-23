Суд відпустив із СІЗО одного з підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика

Торніке Нагладзе обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22 січня 2019 року.

22 листопада Київський районний суд Одеси змінив запобіжний захід з тримання у СІЗО на домашній арешт одному з іноземців - громадянину Грузії, інваліду 1-ї групи, який підозрюється в замаху на відомого громадського працівника, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика.

Як повідомили УНІАН у суді, до суду надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство активіста. «Розглянувши клопотання, суддя відмовила в його задоволенні. Таким чином, третьому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на термін 2 місяці, тобто до 22 січня 2019 року», - повідомили в суді.

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Зокрема, йдеться про Торніке Нагладзе (Герасин), який є інвалідом.

У суді зазначили, що вчора ще двом підозрюваним було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Сьогодні в суді було опитано як свідка, зокрема консула Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі, який зазначив, що в СІЗО підозрюваному-інваліду не були забезпечені відповідні умови утримання.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в центрі Одеси на Михайлика було скоєно замах. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки.

На даний момент правоохоронці розглядають кілька версій замаху на активіста. Зокрема, одна з них пов'язана з громадською діяльністю Михайлика, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег», третя - з авторинком «Успіх».

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста, яких 27 вересня суд заарештував без права внесення застави.

28 вересня правоохоронці заявили, що затримані троє громадян Грузії є учасниками етнічної організованої злочинної групи. За словами захисту, один з них - Торніке Нагладзе (Герасин) - має інвалідність першої групи.

15 листопада в Одесі відбулася зустріч першого заступника начальника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна і консула Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі, який попросив звернути увагу на стан здоров'я підозрюваного Нагладзе.

Аброськін пообіцяв, що всі необхідні медичні обстеження будуть проведені.