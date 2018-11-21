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В Одесі суд продовжив арешт трьом підозрюваним в замаху на активіста Михайлика

01:25, 21 листопада 2018
Суспільство
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Суд продовжив термін досудового розслідування до 4 місяців / фото УНІАН

Сьогодні, 20 листопада, Київський районний суд Одеси продовжив арешт трьом іноземцям - громадянам Грузії, які підозрюються в замаху на відомого громадського діяча, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, до райсуду надійшло клопотання правоохоронців про продовження терміну попереднього розслідування в кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство.

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Розглянувши клопотання, суд продовжив термін досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 24 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в центрі Одеси на Михайлика було скоєно замах. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки.

На даний момент правоохоронці розглядають кілька версій замаху на активіста. Зокрема, одна з них пов'язана з громадською діяльністю Михайлика, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег», третя - з авторинком «Успіх».

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста, яких 27 вересня суд заарештував без права внесення застави.

28 вересня правоохоронці заявили, що затримані троє громадян Грузії є учасниками етнічної організованої злочинної групи. За словами захисту, один з них - Торніке Нагладзе (Герасин) - має інвалідність першої групи.

15 листопада в Одесі відбулася зустріч першого заступника начальника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна і консула Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі, який попросив звернути увагу на стан здоров'я підозрюваного Нагладзе.

Аброськін пообіцяв, що всі необхідні медичні обстеження будуть проведені.

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Теги: #Одеса#активіст