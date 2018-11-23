На чому їздять українці: складено рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в країні (відео)
11:48, 23 листопада 2018Суспільство
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Перше місце у модельному рейтингу посів кросовер Renault Duster.
Рейтинг найпопулярніших автомобілів 2018 року в Україні
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів в Україні. До трійки лідерів потрапили бренди Toyota, Renault та Volkswagen. На четвертому та п’ятому місцях – автомобілі компаній Skoda та Nissan.
Перше місце у модельному рейтингу посів кросовер Renault Duster. На другому опинився торішній лідер KIA Sportage, а на третьому – Toyota RAV4.
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Також в Україні почали купувати більше екологічних автівок. Лідером з продажу став електрокар Nissan Leaf. Другим став BMW i3, третю позицію посідає Tesla Model S.
За 10 місяців 2018 року українці придбали близько 65 000 нових іномарок. А це на 1,3% більше, ніж у 2017 році.
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