Кабмін виплатив майже 12 мільйонів сім'ям загиблих на Майдані

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.

"Сьогодні діяльність нашого міністерства і уряду направлена на те, щоб забезпечити визначені законом передбачені виплати (постраждалим на Майдані – УНІАН). Ці виплати ми сьогодні здійснюємо у міру того, які у нас є фінансові можливості", – сказав Мущинін.

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За його словами, на виплату допомоги, яка згідно з постановою Кабміну становила 121,8 тис. грн на сім'ю, загалом було виділено 12 млн 58 тис. грн із резервного фонду.

Мущинін зазначив, що 97 із 100 сімей, які мають право на фінансову допомогу, одержали її в повному розмірі, у решті випадків існує невизначеність з кінцевими одержувачами допомоги.

Крім того, заступник міністра повідомив, що в 2014 році уряд виділив 2,8 млн грн фінансової допомоги особам, які дістали тяжкі поранення в ході подій на Майдані.

«Ці виплати були проведені в 2014 році на повну суму для 47 постраждалих осіб», - сказав Мущинін.

Також він повідомив, що Мінсоцполітики звернулося до Мінекономрозвитку і Кабміну для отримання коштів на виплату допомоги за додатковим списком постраждалих із 30 осіб, підписаним міністром охорони здоров'я 31 грудня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням від 21 травня 2014 року виділив Міністерству соціальної політики з резервного фонду кошти у розмірі 11,7 млн грн для виплат грошової допомоги, в регіони було направлено відповідне фінансування для забезпечення цих виплат.

Для отримання грошової допомоги членами сімей загиблих необхідно звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації. Треба мати із собою такі документи: заява на отримання одноразової грошової допомоги, в якій указуються реквізити рахунку в уповноваженому банку, куди буде перерахована допомога, копія документа, що засвідчує особу, копія свідоцтва про смерть загиблого члена сім'ї, копія ідентифікаційного номера, копії документів, що підтверджують сімейні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження), письмову згоду решти членів сім'ї на виплату допомоги, довідку про склад сім'ї і довідку про доходи (для утриманця).