У Києві правозахисники «розкололи» Арку дружби народів на підтримку політв’язнів (фото)

Активісти і правозахисники нагадали, що вимога, з якою починав голодування український режисер Олег Сенцов, залишається невиконаною – усі заручники Кремля за ґратами, процеси проти них тривають, досудове слідство у сфабрикованих справах продовжується.

У столиці активісти громадських організацій та правозахисники символічно «розкололи» арку Дружби народів, щоб привернути увагу до долі бранців Кремля.

Фото арки і текст заяви низки організацій оприлюднила у Facebook координатор Медійної ініціативи за права людини Марія Томак.

«Після припинення голодування Олегом Сенцовим та Володимиром Балухом тема незаконно ув’язнених громадян України одразу зникла із заголовків світової преси, з порядку денного високих зустрічей. Аби про них не забули, важливо докладати ще більше зусиль. Міжнародній спільноті та Україні не має здаватися, ніби «тепер все ок»», - зазначається у заяві.

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Нагадується, що вимога, з якою починав голодування незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов, залишається невиконаною – усі заручники Кремля за ґратами, процеси проти них тривають, досудове слідство у сфабрикованих справах продовжується.

«У зв’язку з триваючою війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утримуванням українських громадян із політичних мотивів Росією, ми виступаємо із цією заявою, підписуючи її «Тріщиною дружби» на символічній пам’ятці – «Арці Дружби народів», - наголосили автори заяви.

Ця дія – акт солідарності з незаконно переслідуваними громадянами України, яких Росія перетворює на зброю у своїй гібридній війні, солідарності з цивільним населенням на загарбаних Російською Федерацією територіях, жест-відповідь на розв’язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України.

Мета акції – привернути увагу до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів, висловити вимогу до всіх, від кого це залежить, докладати якнайбільше зусиль для звільнення заручників Кремля.

«На сьогоднішній день на території окупованого Криму та в Росії утримується близько 70 незаконно затриманих та засуджених громадян України, ще більше сотні цивільних заручників та військовополонених знаходяться у підвалах на Донбасі», - нагадали підписанти заяви.

Заяву підписали представники ініціативи “Свободу заручникам Кремля”, “Медійної ініціативи за права людини”, “Комітету солідарності – групи підтримки кримських заручників”, “Прямої лінії”, “Центру громадянських свобод”, “Автомайдану”, активісти, представники мистецьких спільнот та інші.