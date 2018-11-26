Батько загиблої у кривавій ДТП у Харкові розповів про хитрощі Зайцевої

За словами Ігоря Берченко, який втратив дочку під час жахливої ДТП в центрі Харкова, затвердження адвокатів Зайцевої про те, що їхню сім'ю ніхто не міг знайти, є брехнею.

У Київському райсуді Харкова проходить чергове засідання у резонансній справі про ДТП на Сумській. Там продовжують розглядати клопотання учасників судового процесу.

Ігор Берченко, що втратив дочку під час жахливої ДТП в центрі Харкова, назвав перерахування грошей сім'єю Зайцевої "маленькою хитрістю", повідомляє NewsRoom.

За словами чоловіка, твердження адвокатів Зайцевої про те, що їхню сім'ю ніхто не міг знайти, є брехнею, так як вони перебували в лікарні швидкої та невідкладної допомоги. При цьому сім'я обвинуваченої надала допомогу лише тоді, коли його дочка вже вмерла. Потерпілий також заявив, що його дружина разом з адвокатом поїхали до Тетяни Іванової (матір Олени Зайцевої) і попросили номер рахунку, а потім повернули їй всі засоби. Схожу позицію висловила і представник потерпілих Лариса Матвєєва — за її словами, благодійна допомога не повинна вважатися пом'якшувальною обставиною.

Захист водія Lexus, в свою чергу, вимагає долучити до справи довідки про стан здоров'я дівчини. За їх даними, медики діагностували у Зайцевої вегетосудинну дистонію, пролапс серцевого клапана, а також посттравматическую енцефалопатію. "Зайцевій поставлені діагнози важких хронічних захворювань, тому я думаю, що це документи, які характеризують особу обвинуваченої, і вони обов'язково повинні бути долучені до матеріалів справи, а також використані при винесенні вироку", — заявила захисниця.

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"Якщо у дівчини такий важкий стан, їй виписали такі ліки, як же їй видали права?", — обурився Берченко.

Також адвокат Юлія Козир наполягала на включення в матеріали розгляду чеків про допомогу на 600 тисяч гривень і скріншотів про продаж машини Дронова.

Суд частково задовольнив клопотання представників водія Lexus — зокрема, долучив до справи окремі виписки з історії хвороби, а також розписки Юрія Невдачі і дружини Жанни Власенко про відмову від претензій. Разом з тим, скріншот оголошення Геннадія Дронова про продаж автомобіля служитель Феміди Попрас Віктор не став включати у матеріали.

Наступне засідання має відбутися завтра о 14:00, на ньому суд повинен допитати останнього свідка — експерта-фототехніка Юлію Носатенко, яка зараз перебуває на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.