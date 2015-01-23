Терористична загроза в Україні стає реальністю – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури, яка проходить під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.

"На превеликий жаль, терористична загроза стає сьогодні реальністю. І саме тому, без будь-якої паніки, без будь-якої суєти ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи", - сказав він.

За словами Турчинова, у Харкові вже почали вводити такі заходи.

"У місті Харкові почали відпрацьовувати саме такі заходи: йдеться про патрулювання міст, про активні дії правоохоронців по локалізації будь-яких сепаратистських елементів", - зазначив секретар РНБОУ.

Турчинов також наголосив, що потрібно докласти усіх зусиль, аби також захистити важливі об'єкти інфраструктури.

Крім того, за його словами, по всій України у регіонах запустять "гарячу лінії" для запобігання терактам.

Читайте такожТурчинов: Бойовики на Донбасі переходять до наступальних операцій"У кожному регіоні місцева влада повинна довести до вашого відома телефонні "гарячі лінії"..., які будуть працювати цілодобово, і ми маємо вже в Харкові позитивні приклади співпраці силовиків і громадськості. Ситуація в усіх регіонах знаходиться під контролем", - заявив секретар РНБО, додавши, що лише спільні зусилля силових структур і громадськості зможуть повністю заблокувати будь-які спроби проведення терористичних атак.

Яценюк доручив на місцевих телеканалах в регіонах надати такі телефони гарячих ліній, щоб система інформування громадян працювала якомога ефективніше.