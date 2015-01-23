На Харківщині патрулі перевірятимуть документи та речі громадян

На Харківщині в рамках оголошених після теракту 19 січня антитерористичних заходів патрулі перевірятимуть документи та підозрілі речі громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час брифінгу начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Олександр Пивовар.

«У зв'язку з тим, що буде посилено патрулювання, ми просимо громадян поставитися спокійно до того, що будуть перевірки. Потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу: студентський документ, водійські права, паспорт. Тому що за тих ознак, які певним чином будуть визначатися як підозрілі, ці особи будуть доставлятися до райвідділу, буде втрачатися час на встановлення особи», - сказав Пивовар.

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Він наголосив, що в Харкові третій день «введений та здійснюється посилений режим антитерористичних заходів». Протягом цих днів Харків відвідали керівництво СБУ, МВС та Ради національної безпеки та оборони.

Пивовар запевнив, що всі антитерористичні заходи скоординовані між підрозділами СБУ, міліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

У свою чергу начальник Головного управління МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв закликав громадян із розумінням поставитися до перевірок документів, що будуть здійснювати посилені патрулі.

«Звертаємося до громадян із розумінням поставитися до роботи патрульних, які будуть просити, вимагати надати документи і перевіряти ті підозрілі речі, які можуть бути. Повірте, це захистить наше місто й нашу область», - сказав він.

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За словами Дмитрієва, із уведенням режиму посиленого патрулювання в регіону спостерігається зменшення вуличної злочинності на 50%. Крім того, вилучення зброї на блокпостах, що встановлені на території Харківщини, збільшилося на 38%.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 19 січня неподалік будівлі Московського районного суду було здійснено теракт, внаслідок якого були травмовані 13 осіб. МВС та СБУ заявили про початок екстрених антитерористичних заходів у Харкові.