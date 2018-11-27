З понуреними головами у супроводі ФСБ: суд над захопленими росіянами українськими моряками (фоторепортаж)

Як можна побачити на фото, ФСБшники супроводжують захоплених українських моряків.

Суд окупантів у Сімферополі постановив заарештувати чотирьох взятих у полон поблизу Керченської протоки українських моряків.

Українські військові Володимир Варимез, Сергій Цибізов і Віктор Беспальченко заарештовані на два місяці, Андрій Оприско - на 1 місяць і 29 днів.

Агетство Reuters опублікувало фото, на яких зображені біля будівлі суду окупантів захоплені росіянами українські моряки.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців поранені, решта членів екіпажів потрапили в полон.

За різними даними, загалом у полон було захоплено 23 чи 24 українських військовослужбовців.

Завтра, 28 листопада, так званий «суд» в окупованому Криму обере запобіжний захід взятому в полон командиру українського буксира «Яни Капу» Олегу Мельничуку.