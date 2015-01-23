"ДНР" буде відбирати квартири у викладачів-переселенців, щоб вони "мукали жебраками"
Так званий «голова» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко заявив, що бойовики будуть вилучати квартири у викладачів вишів, що виїхали з окупованих районів.
Про це заявив Захарченко на зустрічі зі "вченими та викладачами ДНР", передає Остров.
«Напишіть мені доповідну записку, яка стосується тих людей, які виїхали. Нехай їдуть. Але люди, які виїхали і воду баламутять... Моменти виправити становище в людських умах є настільки суттєвими, вони навіть собі не уявляють. Уявіть, ви виїхали в Красноармійськ або до Вінниці, а у деяких залишилися нерухомість, бізнес. Чи в змозі зробити наша республіка так, щоб ті, хто там мукає, вже мукали жебраками?», - задався питанням терорист.
Читайте такожФСБ відбирає квартири в Криму у сімей українських військових«У нас є бійці, є біженці, яким потрібно десь жити, є гідні квартири викладачі, яким потрібна житлоплоща», - додав він.
Захарченко також звернувся до самопроголошеного «голови адміністрації Донецька» Ігоря Мартинова, і запитав, «чи вони мають право навіть за українським законодавством» вилучати неналежне їм житло за несплату комунальних послуг.
На що «мер» Мартинов ствердно відповів: «100%».