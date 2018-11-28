У Києві в ранкову годину пік зупинялася червона гілка метро

Причина зупинки червоної гілки метро наразі невідома.

У Київському метрополітені тимчасово не працювала Святошинсько-броварська гілка.

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Про це повідомили ТСН.ua очевидці. Причина наразі невідома.

У контактному центрі метро підтвердили інформацію, але запевнили, що наразі все працює у штатному режимі.

Нагадаємо, 12 листопада у Києві через анонімне повідомлення про замінування було зачинено на вхід та вихід станцію метрополітену "Дарниця".