У Києві в ранкову годину пік зупинялася червона гілка метро
09:37, 28 листопада 2018Суспільство
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Причина зупинки червоної гілки метро наразі невідома.
Рух було зупинено в ранкову годину пік / фото УНІАН
У Київському метрополітені тимчасово не працювала Святошинсько-броварська гілка.
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Про це повідомили ТСН.ua очевидці. Причина наразі невідома.
У контактному центрі метро підтвердили інформацію, але запевнили, що наразі все працює у штатному режимі.
Нагадаємо, 12 листопада у Києві через анонімне повідомлення про замінування було зачинено на вхід та вихід станцію метрополітену "Дарниця".
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