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У Києві в ранкову годину пік зупинялася червона гілка метро

09:37, 28 листопада 2018
Суспільство
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Рух було зупинено в ранкову годину пік / фото УНІАН

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Про це повідомили ТСН.ua очевидці. Причина наразі невідома.

У контактному центрі метро підтвердили інформацію, але запевнили, що наразі все працює у штатному режимі. 

Нагадаємо, 12 листопада у Києві через анонімне повідомлення про замінування було зачинено на вхід та вихід станцію метрополітену "Дарниця".

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Теги: #Київ#метро