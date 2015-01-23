МВС збільшить кількість патрульних машин ДАІ з платіжними терміналами

У грудні 2014 обласні підрозділи Державтоінспекції отримали перші мобільні термінали, за допомогою яких водії мають змогу сплатити штраф на місці. На початку введення практики електронних платежів кожний регіон отримав по два таких пристрої.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

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Сьогодні були підписані договори про передачу терміналів «Ощадбанку» регіональним підрозділам ДАІ. Банк передасть Державтоінспекції 1365 мобільних терміналів. Ураховуючи 75 терміналів, що вже використовуються підрозділами ДАІ, цього вистачить аби задовольнити потреби обласних підрозділів та забезпечити учасникам дорожнього руху належні умови для сплати штрафу.

Практика використання навіть невеликої кількості мобільних терміналів вже впродовж місяця дала свої позитивні результати.

«Вибір способу сплати штрафу цілком залежить від бажання водія, – наголосив очільник Державтоінспекції Анатолій Сіренко. – Вони вирішують самі, скористатися їм терміналом або ж провести оплату в банківській установі».

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Як повідомляв УНІАН, з грудня 2014 року по всій Україні водії мають змогу сплатити штрафи за мобільними терміналами за винятком Донецької та Луганської областей. Скористатися відповідною послугою можна лише при сплаті штрафу за порушення Правил дорожнього руху, за які прийняте рішення про накладання штрафних санкцій входить до компетенції Державтоінспекції.

Порушення, за які передбачено вилучення посвідчення водія або ж санкція статті передбачає вирішення справи в суді, такій оплаті не підлягають.