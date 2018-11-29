Мінкульт почав інвентаризацію мощей у печерах Києво-Печерської лаври

Метою комісії є перевірка наявних церковних цінностей і святинь, які були передані Києво-Печерській лаврі.

Міністерство культури розпочало перевірку наявності мощей у ближніх і дальніх печерах Печерської лаври. Про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.

На сайті релігійної організації вказано, що за ініціативи Міністерства культури України була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли співробітники міністерства та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Читайте такожЗапрошені на зустріч з президентом архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі – Київський патріархат

"Метою комісії є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, які були передані Києво-Печерській лаврі, починаючи з 1988 року — з моменту відкриття монастиря після відродження", - йдеться в повідомленні.

Намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел вже обговорив із членами комісії процедуру перевірки наявності цінностей.

"У перший день Різдвяного посту члени комісії розпочали перевірку наявності мощей у ближніх і дальніх печерах Лаври. Робота комісії відбувається під наглядом монахів, наглядачів печер та членів духовного собору обителі. На прохання намісника обителі, митрополита Павла, огляд алтарних приміщень лаврських храмів здійснюється виключно чоловіками, оскільки жінкам забороняється знаходитися в церковному алтарі", - розповіли деталі в УПЦ МП.

Зазначається, що така перевірка відбувається вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської лаври.

Раніше директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш заявив, що Почаївська лавра, якою зараз користується УПЦ МП, може змінити свою приналежність після отримання православною церквою України томоса про автокефалію. Таку саму долю він прогнозує і для Печерської лаври.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня.