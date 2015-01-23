З'явилося відео з пораненим Ярошем
23:35, 23 січня 2015Суспільство
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В Інтернет виклали відео із пораненим народним депутатом Дмитром Ярошем.
Ярошу на Донбасі перебило руку, один осколок зачепив голову / twitter.com/PabVis
Пораненого, накритого ковдрою, Дмитра Яроша на ношах виносять із Селідовської міської клінічної лікарні у Донецькій області.
Ноші із пораненим лідером "Правого сектора" завантажили в карету швидкої допомоги.
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Нагадаємо, Дмитру Ярошу на Донбасі перебило руку, один осколок зачепив голову.
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