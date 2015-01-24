У центрі Одеси в каналізації прогримів потужний вибух (фото)

Учора ввечері в Одесі в каналізаційному люку біля будинку №34 на вулиці Пастера прогримів вибух. Звук було чути в декількох навколишніх кварталах. Після вибуху кришка люка відлетіла приблизно на п'ять метрів, повідомляє «Думськая».

У міліції кажуть, що підстав вважати подію терактом немає.

Як розповів голова прес-служби облУВС Володимир Шаблієнко, в каналізаційному колодязі вибухнула суміш, що містить карбід кальцію, яка при взаємодії з водою виділяє вибухонебезпечний газ ацетилен.

«Швидше за все, цю речовину хтось із необережності злив в каналізацію після виконання зварювальних робіт», - зазначив Шаблієнко.

Постраждалих немає.