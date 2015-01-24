У центрі Одеси в каналізації прогримів потужний вибух (фото)
09:25, 24 січня 2015Суспільство
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У міліції кажуть, що підстав вважати подію терактом немає
Постраждалих немає / Фото «Таймер»
Учора ввечері в Одесі в каналізаційному люку біля будинку №34 на вулиці Пастера прогримів вибух. Звук було чути в декількох навколишніх кварталах. Після вибуху кришка люка відлетіла приблизно на п'ять метрів, повідомляє «Думськая».
У міліції кажуть, що підстав вважати подію терактом немає.
Підстав вважати подію терактом немає / Фото «Таймер»
Як розповів голова прес-служби облУВС Володимир Шаблієнко, в каналізаційному колодязі вибухнула суміш, що містить карбід кальцію, яка при взаємодії з водою виділяє вибухонебезпечний газ ацетилен.
«Швидше за все, цю речовину хтось із необережності злив в каналізацію після виконання зварювальних робіт», - зазначив Шаблієнко.
Постраждалих немає.
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