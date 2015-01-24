МВС анонсувало перехід до системи "превентивних ударів"

Про це заявив міністр Арсен Аваков під час сьогоднішнього засідання оперативного штабу, який відбувся у МВС під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.

За словами Авакова, сьогодні по всій країні триває процес збільшення патрульних нарядів. До їх складу входять сили міліції та Нацгвардії.

«Кількість патрульних нарядів збільшилася удвічі. І цей процес дає результат», – сказав міністр.

Читайте такожАваков: Правоохоронці затримали мера ДебальцевогоАваков також додав, що відомство переходить до системи «превентивних ударів» по бандформуваннях і сепаратистах. Крім того, керівник МВС наголосив, що напружена ситуація залишається в Дебальцевому, Авдіївці та Дзержинську.

"Ці міста надалі залишаються без подачі електроенергії та води, проте МВС та Держслужба з надзвичайних ситуацій намагаються власними зусиллями вирівняти цю ситуацію", - додав Аваков.