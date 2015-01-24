На Одещині стався землетрус

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили жителі міста Ізмаїла на півдні Одеської області.

«Ми відчули сильні підземні поштовхи, особливо це відчувалося на верхніх поверхах будівель. Навіть меблі «їхали». На щастя, жертв і серйозних руйнувань немає», - сказали містяни.

Читайте такожВ Одеській області вранці стався землетрусРазом з тим, фахівці-сейсмологи констатують, що цей землетрус став в Ізмаїлі найсильнішим за останній час. Його сила становила 4,7 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився на глибині 100 кілометрів, за 14 км від Палтина і за 51 км від румунського містечка Фошкани.