Кому пощастить у грудні: астролог назвав чотири фартові знаки Зодіаку

Водолій - найщасливіший знак місяця.

Астролог Влад Росс назвав чотири знаки Зодіаку, які будуть щасливцями грудня 2018 року. Серед них – Водолії, Леви, Тельці і Скорпіони.

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Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс. За словами Росса, улюбленцем місяця стане Водолій. Їх чекає успіх у різних сферах, особливо добре підуть справи у фінансових справах і кар'єрі. У другій половині грудня вони сміливо можуть фінансово ризикувати - їх чекає безумовний успіх у якомусь новому проекті, в якомусь ділі, яким Водолії ще не займалися до того. Це сприятливий період для зміни роботи. Водоліям в грудні або запропонують набагато більші гроші на новому місці, або на старому їм підвищать зарплату.

На другому місці везунчиків – Лев. Особливо вдалими вони будуть у коханні, сексі, стосунках. Крім іншого, для Левів у грудні буде вдалий час, щоб завагітніти, народити дитину. Потрібні люди і події самі будуть притягатися у їхнє життя. Загалом, гарний час чекає Левів, їм буде катастрофічно везти.

"Бронзу" щасливого знака місяця отримає Тілець. Особливо успішними будуть інвестиції. Несподівано вони можуть отримати спадщину. Також у Тельців у грудні буде захист від важких і неприємних ситуацій в далеких дорогах, тому вони можуть спокійно подорожувати.

І ще одним фартовим знаком грудня стане Скорпіон. Їх чекає успіх у фінансовому плані. Вони сміливо можуть ризикувати, вкладати у щось гроші. Зокрема, вони можуть розраховувати на успіх у справах, пов'язаних з нерухомістю. Сімейні справи також будуть складатися добре і спокійно. Єдине неприємне, що у Скорпіонів може бути в грудні – це викриття зради: якщо зрадить чоловік (або дружина), як раз в грудні вони можуть про це дізнатися.