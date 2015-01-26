PayPal обіцяє повернути гроші кримчанам

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на прес-службу компанії. передають Крим. Реалії.

Як відомо, PayPal припинила роботу в Криму у зв'язку з американськими санкціями.

"У переважній більшості випадків балансів на рахунках клієнтів PayPal в Криму немає. У тих рідкісних випадках, в яких баланси на кримських рахунках PayPal позитивні, грошові кошти повертаються клієнтам на банківські рахунки або в інший спосіб", – повідомили у компанії.

Читайте такожПлатіжна система PayPal припиняє обслуговувати клієнтів в окупованому Росією Криму

Інформації про терміни та способи повернення грошей поки немає, як і про те, що користувачам потрібно зробити для отримання грошей. У PayPal запевняють, що з кожним користувачем зв'яжуться особисто, і служба підтримки відповість на всі запитання