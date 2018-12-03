Свято наближається: найцікавіші місця у Києві, які варто відвідати на Новий рік (відео)

Святкові заходи у столиці будуть проводитися з 15 грудня 2018 до 13 січня 2019-го.

Зимові свята наближаються, і час подумати, де їх провести. Пропонуємо підбірку місць у Києві, які варто обов’язково відвідати під Новий рік.

Святкові заходи у столиці будуть проводитися з 15 грудня 2018 до 13 січня 2019-го. 19 грудня на Миколая відбудеться відкриття головної ялинки та новорічного ярмарку. Зустріч Нового року в ніч на 1 січня традиційно пройде на Софійській та Михайлівській площах.

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У новорічному містечку на Контрактовій площі встановлять великі 3D-фігури. Створять їх за мотивами картин відомої української художниці Марії Примаченко. Також на Подолі встановлять сцену та новорічну ялинку заввишки 20 метрів.

З 14 грудня 2018-го до 20 січня 2019-го року на території ВДНГ пройде фестиваль «Зимова країна». Тут розгорнеться святковий ярмарок, резиденція Діда Мороза та веселі тюбінгові гірки. На Співочому полі з 21 грудня до 7 січня відбудеться перший в Україні новорічний цитрусовий фестиваль.