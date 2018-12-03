Блокада Азова: у Бердянську готуються звільнити третину співробітників морпорту (відео)

Те ж саме може чекати колег в Маріуполі.

Бердянський порт вирішив скоротити третину працівників через блокаду Азовського моря Росією. Тиждень в місто не приходило жодне судно, тому що окупанти перекрили Керченську протоку.

Читайте такожАгресія Росії в Азовському морі: усе, що відомо про напружену ситуацію (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, перший суховантаж після тижневої блокади зайшов в Бердянськ сьогодні. З дев'яти причалів у порту працює тільки два. Машин мало стало. Якщо судно прийшло тільки, а так – в основному, ворота на замку", - розповіла охоронець Тетяна Олешко. "Краще, коли працюєш. Коли працюєш, час йде швидше, ніж коли сидиш. По-перше, ти отримуєш в два-три рази менше. По-друге, просто сидиш", - зізнався докер Роман Юдін. "Було таке, що у нас на рейді, на каналі, стояли по вісім-десять кораблів. Вони не в Керчі стояли, вони тут стояли – чекали, поки звільниться місце. А зараз – ні! Всі в Керчі стоять", - говорить заступник начальника адміністрації Бердянського морського порту Віталій Бур'ян.

Всупереч міжнародним нормам, Кремль вважає, що Керченська протока є внутрішніми водами Росії. З середини травня РФ здійснила понад 750 незаконних затримань кораблів, які направляються в порти Бердянська і Маріуполя. "Жодне судно не може пройти Керченську протоку. Спочатку це були капризи, зараз погодні умови, можливо, щось інше придумають, що у них там поламався шлагбаум підводний", - саркастично коментує поведінку РФ міністр інфраструктури Володимир Омелян. За такої ситуації порти на Азові несуть величезні збитки – тільки в Бердянську вони вже досягли $4 млн. "Наполовину скоротилися! Тому що на сьогодні, за підрахунками десяти місяців наш план виконаний на 52%", - пояснив в. о. директора ДП "Бердянський морський торговельний порт" Олександр Трощенков.

Судновласники розривають угоди, тому що доба простою в Керченській протоці коштує їм до $15 тис., а кораблі стоять там до тижня. "По суті, це блокада Азова для України. Від того, що закриється Азов і два порти, Україна втрачає близько $200 млн на рік", - пояснив керівник інфраструктурних програм українського Інституту майбутнього Володимир Шульмейстер. Звільнення персоналу портів в цих умовах – крок неминучий. Зараз мова йде про три сотні осіб, у Бердянську порт переведені на 4-денний режим роботи. Якщо Україна не зможе протидіяти російській експансії на морі, подібна доля чекає і порт в Маріуполі.