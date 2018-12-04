Журналістка розповіла кричущі факти про експертизи Зайцевої - фігурантки кривавої ДТП у Харкові

Якщо буде висновок про наркотичний стан, це обтяження для Зайцевої, а отже, суддя змушений буде давати їй максимальні 10 років.

Судово-медичному експерту не передали жодного документу про знайдені опіати чи огляд наркологом фігурантки ДТП у Харкові Олени Зайцевої.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Тетяна Доцяк.

"Це значить, їм просто ні з чого було робити висновок - вони про це й написали в судово-медичній експертизі. Це значить, що все це робилося слідчими ще під час слідства. Це значить, що прокурор не міг цього не бачити, але чомусь не повернув недороблені експертизи назад. Ні під час слідства, ні під час суду", - наголосила вона.

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За словами журналістки, у прокурора була можливість виправитися минулого засідання і підтримати клопотання адвоката другого фігуранта аварії Дронова про нову експертизу, на яку врешті надати всі документи й об'єктивно встановити - чи був стан наркотичного сп'яніння.

"Але прокурор був проти. Як і адвокати Зайцевої. Представниця потерпілих Лариса Матвєєва підтримала", - розповіла Доцяк.

"Кияни готові зробити експертизу за 10 днів максимум. Якщо буде висновок про наркотичний стан, це обтяження для Зайцевої, а значить, суддя змушений буде давати їй максимальні 10 років", - наголосила журналістка.

У вівторок, 4 грудня, суд має визначитися, чи призначати експертизу.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.