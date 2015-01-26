СБУ назвала ім'я засудженого до 8 років громадянина РФ з "ДНР"

Зокрема, прес-центр СБУ на своїй сторінці у соцмережі повідомив: "13 січня 2015 року Слов'янським міськрайонним судом засуджено до 8 років позбавлення волі громадянин РФ Корчагіна Миколу Вікторовича, який народився 6 грудня 1974 року".

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У повідомленні також наголошується, що СБУ були зібрані вичерпні докази активної участі росіянина в діяльності незаконного військового формування - терористичної організації "ДНР", та вчинення ним злочинів за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("теракт"; "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"; "незаконне поводження зі зброєю").

Раніше Генеральна прокуратура повідомляла, що він "брав участь у діяльності терористичної організації "ДНР", входив до складу збройного формування цієї злочинної організації і спільно з її учасниками в червні 2014 року здійснив збройний напад на один із блокпостів сил антитерористичної операції".