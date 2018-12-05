Герої в тилу: сьогодні відзначається Міжнародний день волонтера (відео)

В Україні найбільш активним волонтерський рух став у 2014 році, коли розпочалася російська агресія на Донбасі.

5 грудня відзначається міжнародний День волонтера – International Volunteer Day.

Це свято було засноване ще у 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Організація Об'єднаних Націй оцінює кількість волонтерів у світі в 1 млрд осіб. Повністю ж присвятили своє життя волонтерству 109 млн людей.

В Україні волонтерський рух розпочався у 1990-х роках, однак найбільш активним він став у 2014 році. Волонтерською діяльністю в країні займається близько 15% населення.

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Коли розпочалася російська агресія, роль волонтерів у підтримці української армії була ключовою. Вони забезпечували українських солдатів всім – від картоплі до прицілів та тепловізорів. Лише у 2014 році українці пожертвували армії майже 100 млн гривень.

Нерідко волонтерам доводиться ризикувати власним життям заради допомоги іншим. За даними соцопитувань, волонтери і досі перші у списку, кому українці довіряють найбільше.