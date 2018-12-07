В Одесі суд продовжив арешт директору табору "Вікторія", в якому при пожежі загинуло троє дітей

Саркісян перебуватиме у СІЗО до 7 лютого 2019 року.

Київський районний суд Одеси сьогодні продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Петросу Саркісяну - колишньому директору дитячого муніципального спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

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Як передає кореспондент УНІАН, 7 грудня суд розглянув клопотання про продовження тримання під вартою директора «Вікторії».

Зокрема, сторона звинувачення - прокурор Оксана Моско - заявила про необхідність продовження обвинувачуваному терміну тримання в СІЗО. Сторона захисту, в свою чергу, заперечувала і наполягала на м'якшому запобіжному заході.

За результатами засідання суд продовжив обвинувачуваному термін тримання під вартою ще на два місяці, тобто до 7 лютого 2019 року.

В ході засідання проти перебування Саркісяна в СІЗО виступила, зокрема, адвокат потерпілої сторони Оксана Муравська, заявивши, що в даному випадку можна обмежитися цілодобовим домашнім арештом і носінням електронного браслета. Аналогічну точку зору висловили батьки загиблих дівчат Соні Мазур і Анастасії Кулинич, а батько третьої загиблої - Сніжани Арпентій був проти.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території табору «Вікторія» сталася пожежа, під час якої загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

У зв'язку з надзвичайною подією були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу ГУ ДСЧС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК).

У травні прокуратура повідомила Саркисяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня в Київський райсуд Одеси був направлений обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії». Наприкінці жовтня директору приватної компанії було оголошено підозру в привласненні 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію «Вікторії».

29 листопада виконавчий комітет Одеської міської ради прийняв рішення про передачу «Вікторії» під розміщення військовослужбовців, а 6 грудня Київський райсуд зняв арешт з кам'яних будівель табору.