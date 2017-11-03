"Харків – це Росія": в українському супермаркеті вибухнув мовний скандал

В харківському супермаркеті касир відмовилася обслужити воїна АТО українською мовою, заявивши, що "Харків – це Росія". Про інцидент на своїй сторінці в Facebook повідомив історик і активіст Станіслав Федорчук.

За його словами, сам боєць родом з Донецька і недавно демобілізувався з лав ЗСУ.

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"Він прийшов до каси і спокійно запитав у касира, чи вміє вона обслуговувати українською. Спокійно питає, російською, між іншим. Касирка почала розповідати, що вона визнає одну державну мову - російську, чекає російські танки, які незабаром приїдуть і відпаде необхідність в українській. Тому що Харків - це ж Росія, якщо хто не в курсі. Результат: касирка оздоровлена десятком яєць", - написав Федорчук, додавши, що на місце інциденту була викликана поліція.

Як повідомляв УНІАН, раніше київські ресторани та кафе зобов'язали друкувати меню українською мовою. На території Києва всі назви установ, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення виконуються державною мовою і, на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якому іншому мовою.