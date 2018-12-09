Яценюк на Волині: до 2020 року мають бути створені всі ОТГ в Україні (фото)

Лідер партії "Народний фронт" провів зустріч із головами об'єднаних територіальних громад Волині та Рівненської області в Луцьку та побував у Боратинській ОТГ, де відвідав місцеву амбулаторію.

Об'єднані територіальні громади є основою самоврядування в Україні. 30% громад уже об'єднано, решта мають об'єднатися до 2020 року: "Щоб у 2020 році вже на підставі нового виборчого законодавства були проведені вибори по всій Україні у всіх об'єднаних територіальних громадах", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час відвідання Боратинської ОТГ на Волині в неділю, 9 грудня.

Арсеній Яценюк цього дня провів зустріч із головами об'єднаних територіальних громад Волині та Рівненської області в Луцьку та побував у Боратинській ОТГ, де відвідав місцеву амбулаторію.

Амбулаторія оснащена приладами для загальних аналізів та УЗД- апаратом, має денний стаціонар.

Лідер НФ відвідав також дитячий садок, що був реконструйований в Боратинській ОТГ за кошти, які отримує громада внаслідок децентралізації. Садочок відвідують 170 дітей, з якими займаються 16 педагогів. Є просторі музична й спортивна зали.

Арсеній Яценюк нагадав, що його уряд розпочав процес децентралізації в 2014 році.

"Децентралізація - це право людей керувати на своїй території і обирати на своїй території найкращих менеджерів", - сказав він.

Лідер НФ звернувся до голови Боратинської ОТГ Сергія Яручика: "Такі заклади, які є на території цієї об'єднаної територіальної громади, - взірець того, що людина знає, як керувати і вміє керувати. І той ресурс, який ми передали з центрального бюджету на місцевий, він використовується для людей своєї громади".

Арсеній Яценюк також зазначив, що в дитячому садку впроваджені ефективні заходи з енергозбереження, і після реконструкції тепломережі економія тільки на вартості енергоресурсів становить 45%: "250 тисяч гривень вони економлять за рахунок того, що відповідально, розумно відносяться до того ресурсу, який отримали".

"Дороги будуються, дитячі садки й школи будуються – громада живе краще. І це результат децентралізації, яку ми проводимо чотири роки", - додав він.

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Лідер "Народного фронту" наголосив на необхідності продовжувати процес децентралізації, підкресливши, що цьому є "реальний супротив, в першу чергу з боку адміністрацій".

"Чітко стою на тих позиціях, які були задекларовані ще при ухваленні змін до Конституції в першому читанні. Місцеві державні адміністрації повинні бути ліквідовані, на їх місце повинні прийти префектури", - сказав він.

"Об'єднані територіальні громади є основою самоврядування в Україні. 30% ми вже об'єднали, ще 70% повинні бути об'єднані до 2020 року. Щоб у 2020 році вже на новій основі, на підставі нового виборчого законодавства були проведені вибори по всій Україні у всіх об'єднаних територіальних громадах", - наголосив Арсеній Яценюк.

Голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик підкреслив, що децентралізація - одна з найуспішніших реформ в Україні: "Сьогодні сільські ради мають фінансовий потенціал. І ми маємо не тільки фінанси, але й відповідальність. Якщо раніше певними напрямками керували районні адміністрації, різні відділи, то сьогодні за все відповідає сільська рада. І це правильно. Ми в першу чергу бачимо, що нам потрібно і куди потрібно спрямувати кошти".

Сергій Яручик повідомив, що попри те, що громаді лише один рік, на сьогоднішній день в розвиток її інфраструктури вкладено понад 30 мільйонів гривень: "Це ремонти і шкіл, і водопроводів, і будівництво та ремонт доріг, вуличне освітлення – тобто те, що потрібно людям. А для цього розроблена стратегія, перспективний план розвитку сільської ради".

Народний депутат фракції "Народний фронт" Ігор Гузь також наголосив на важливості продовження процесу децентралізації: "Цей процес я вважаю теж однією з найуспішніших реформ після Майдану. Ми не маємо права його зупинити. Це головне".

На території Боратинської ОТГ проживають близько 9 тис. осіб. На території громади є 5 шкіл, 3 дитячих садочка, 3 відділення зв’язку, амбулаторія, 9 фельдшерсько-акушерських пунктів, поліцейська станція.