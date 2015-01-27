В Одесі затримано трьох людей з вибухівкою (фото)

Як повідомив УНІАН начальник відділу з питань зв'язків з громадськістю Володимир Шаблієнко, на вулиці Малиновського співробітники одеського управління з питань боротьби з організованою злочинністю і кримінального розшуку проводять сплановану спецоперацію.

«Затримано трьох підозрюваних, в автомобілі попередньо виявлена вибухівка. Подробиці буде повідомлено після завершення першочергових слідчих дій», - відзначив Шаблієнко.

Читайте такожЗа інформацію про організаторів останнього вибуху в Одесі активісти вже пропонують 100 тисяч гривеньВін додав, що у кожного із затриманих вилучено по гранаті. На місці продовжують працювати правоохоронці. Затримання відбулося біля Малиновського ринку.

Загальна площа земельної ділянки, на якій розташований даний промтоварний ринок, становить більш як 5 га, під торговими місцями – 2,8 га. На території ринку – більш як 1 тисяча робочих місць.