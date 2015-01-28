Двоє громадян РФ попросили притулку в Україні

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Згідно з повідомленням, чоловіки заявили, що втікають зі своєї держави через політичні переслідування. Обидвоє перетинали кордон залізничним транспортом.

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