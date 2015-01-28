Двоє громадян РФ попросили притулку в Україні
14:39, 28 січня 2015Суспільство
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Учора двоє громадян Росії під час перетину кордону висловили бажання отримати статус біженця в Україні.
Двоє росіян попросили притулку в Україні / Фото УНІАН
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Згідно з повідомленням, чоловіки заявили, що втікають зі своєї держави через політичні переслідування. Обидвоє перетинали кордон залізничним транспортом.
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