Двоє громадян РФ попросили притулку в Україні

14:39, 28 січня 2015
Суспільство
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Учора двоє громадян Росії під час перетину кордону висловили бажання отримати статус біженця в Україні.

Двоє росіян попросили притулку в Україні / Фото УНІАН

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Згідно з повідомленням, чоловіки заявили, що втікають зі своєї держави через політичні переслідування. Обидвоє перетинали кордон залізничним транспортом.

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