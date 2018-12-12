"Швидка" не допомогла": українському політв'язню Грибу різко стало зле

У Павла сильний біль в животі, рвота, підвищена температура тіла.

Українському політв'язню Павлу Грибу, якого в Росії звинувачують у нібито підготовці теракту, різко стало зле.

Через це засідання Північно-Кавказького окружного військового суду у його справі довелося відкласти, повідомив його батько Ігор Гриб.

"12 грудня 2018 року. Чергове засідання Північно-Кавказького окружного військового суду так і не відбулось. У Павла сильний біль в животі, рвота, підвищена температура тіла. "Швидка допомога" ніякої допомоги надати не змогла", - написав батько політв'язня у Facebook.

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Він зазначив, що засідання перенесено на 21 грудня.

Як повідомляв УНІАН, про затримання українця Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року. За словами його батька, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують в слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідно щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовила в дозволі українським лікарям відвідати і оглянути Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

7 листопада 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд вчергове на 6 місяців продовжив термін утримання Гриба під вартою.

23 листопада на судовому засіданні свідок звинувачення змінила показання на користь обвинуваченого Гриба.