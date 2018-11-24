Несподіваний поворот: у РФ свідок обвинувачення дала свідчення на користь українського політв’язня Гриба

Наступне засідання у справі Гриба призначено на 29 листопада.

У п’ятницю, 23 листопада, на засіданні у справі українця Павла Гриба в Ростові-на-Дону свідок обвинувачення змінила свідчення на користь обвинуваченого.

Про це повідомляє Кавказький вузол.

"Подруга мешканки Сочі Тетяни Єршової Марія Юристова частково відмовилася від своїх попередніх свідчень на суді у справі громадянина України Павла Гриба, спростувавши версію обвинувачення. Єршова і Гриб не обговорювали плани теракту і політика не була основною темою їхніх розмов, заявила свідок", - пише видання.

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На засіданні 23 листопада суд планував завершити розпочатий раніше допит ключового свідка, однак Тетяна Єршова захворіла і її допит було вирішено відкласти до наступного засідання. Замість Єршової суд допитав ще одного свідка обвинувачення - 18-річну уродженку Сочі Марію Юристову, яка нині живе в Ростові-на-Дону і вчиться в одному з вузів міста. Відповідаючи на питання обвинувача, Юристова представилася суду "найкращою подругою" Тетяни Єршової.

"Свідок повідомила, що Єршова з 2016 року спілкувалася в інтернеті з жителем України Павлом Грибом. Як стверджує Юристова, листування її подруги з Грибом носило в основному романтичний характер, про політичні моменти цього листування вона нічого згадати не змогла", - пише видання.

Прокурор Олексій Кістер звернув увагу на істотні суперечності в свідченнях дівчини і оголосив протокол допиту свідка Юристової від 5 жовтня 2017 року. Згідно з цим протоколом, на попередньому слідстві Марія Юристова характеризувала свою подругу як "українську націоналістку з правими поглядами, яка цікавилася Україною та її місцем у світі, героїзувала Степана Бандеру і Романа Шухевича".

З оголошених прокурором даних випливало, що навесні 2017 року Єршова переказала Юристовій спосіб виготовлення бомби, який вона дізналася від Павла Гриба.

Під час засідання Юристова підтвердила, що в протоколі стоять її підписи, але відмовилася від характеристики Єршової як "української націоналістки". Свідок також пояснила суду, що дізналася про бомбу від Тетяни Єршової вже після появи кримінальної справи, коли подруга пояснювала їй причини, через які справа могла бути порушена.

Наступне засідання у справі Гриба призначено на 29 листопада.

Нагадаємо, що Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив на шість місяців арешт Павла Гриба. Його утримуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року.

Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня 2017 року. Його батько, який раніше працював у Державній прикордонній службі України, відразу припустив, що його викрали співробітники ФСБ РФ.

Припущення батька підтвердилися, коли Павла виявили у СІЗО в російському Краснодарі.

ФСБ РФ звинувачує його в тероризмі (ст. 205 Кримінального Кодексу РФ, санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до 15 років).

За версією російського слідства, Гриб нібито схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити й підірвати вибухівку у школі. Дівчина нібито не любила "вчителів, учнів та всіх росіян". Однак сам Павло заявив, що не визнає звинувачень та назвав справу сфабрикованою.