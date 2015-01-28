У Миколаївській області знесли пам'ятник Леніну (фото)

16:55, 28 січня 2015
Суспільство
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У ніч на 28 січня невідомі знесли пам'ятник Леніну в селі Новоюрʼївка Новобузького району Миколаївської області.

В селе в Николаевской области также снесли Ленина / фото Сообщество Новый Буг

Про це повідомили в співтоваристві Новий Буг в соцмережі. Пам'ятник зіштовхнули з постаменту, в результаті чого розкололася його верхня частина.

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фото Сообщество Новый Буг
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