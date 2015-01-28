У Миколаївській області знесли пам'ятник Леніну (фото)
16:55, 28 січня 2015Суспільство
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У ніч на 28 січня невідомі знесли пам'ятник Леніну в селі Новоюрʼївка Новобузького району Миколаївської області.
В селі в Миколаївській області теж знесли Леніна / фото Співтовариство Новий Буг
Про це повідомили в співтоваристві Новий Буг в соцмережі. Пам'ятник зіштовхнули з постаменту, в результаті чого розкололася його верхня частина.
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фото Співтовариство Новий Буг
У селі Новоюрьевка, Новобузького району, Миколаївської області в ніч з 27 на 28 січня "впав" пам'ятник Леніну. pic.twitter.com/RBZLjYB2Jf
- Новини України (@Dbnmjr) January 28, 2015
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