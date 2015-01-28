Волонтери вимагають від уряду відновити систему цивільної оборони

Волонтери звертаються до уряду з вимогою відновити систему цивільної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив волонтер - координатор проекту «Мега-Поліграф» Олег Свірко на прес-конференції у Києві.

«Після бомбардування Маріуполя розкрилося кілька проблем. Перша проблема - це відсутність системи раннього виявлення і сповіщення населення про загрозу бомбардування. Друга – це відсутність навиків цивільної оборони у населення», - сказав Свірко.

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На думку волонтера, «має бути проведена робота з населенням з поясненням, як поводитися у разі бомбардування, куди йти, де ховатися, які робити дії. Також має бути відпрацьована система координації усіх служб, які працюватимуть у ситуації, подібній до тої, що сталася у Маріуполі».

«Ми також побачили, що немає ефективної системи евакуації у разі потреби, у зв'язку з цим ми (волонтери – УНІАН) провели переговори з Мінсоцполітики, Мінтрансом, з іншими організаціями про те, як правильно організувати евакуацію. У нас напрацьовані певні пропозиції. Ми вимагаємо від нашої влади створити робочу групу, яка почала б працювати над відновленням системи цивільної оборони, а саме - сповіщення, координації, евакуації і таке інше», - сказав Свірко.

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«Ми звертаємося до прем'єр-міністра Яценюка з проханням прийняти нас і обговорити створення робочої групи», - відзначив він.

До цієї вимоги приєдналися волонтер - координатор проекту «Повернися живим» Віталій Дейнега, волонтер - координатор проекту «Народний тил» Георгій Тука, волонтер - координатор проекту «Народний проект» Давид Арахамія.