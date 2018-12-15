В Україні відзначають День працівників суду: привітання зі святом

День працівника суду було започатковано на державному рівні у 2000 році указом президента.

День суду - професійне свято служителів Феміди. В Україні воно відзначається щорічно 15 грудня.

В цей день прийнято вітати працівників суду з їхнім професійним святом.

День суду України: про свято

День працівника суду було започатковано на державному рівні у 2000 році указом президента. З тих пір працівники судової системи відзначають своє професійне свято 15 грудня.

Привітання з Днем працівників суду у прозі і віршах

День працівників суду

Ми сьогодні відзначаємо,

І з відкритою душею

Вас сердечно вітаємо!

І бажаємо вам добра,

Миру і благополуччя,

Щоб тілом і душею

Були ви завжди могутні!

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Вірним бути завжди Феміді

Почуття в справу не впускати,

Не вважати долю планидою,

Вигод низьких не шукати,

І в побуті, і на засіданнях

Справедливим бути завжди -

З Днем працівника суду!

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Ніхто не хоче потрапляти у суди,

Суддівські вироки бувають дуже строгі,

Але закон країни для усіх один,

Й робити цю роботу треба комусь!

Працівників суду сьогодні ми вітаєм,

І щастя та здоров’я їм бажаєм.

Щоб кодекс був для всіх єдиний,

І суд завжди був справедливий!

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Свято справедливості і гуманності сьогодні відзначають працівники судової справи України. Від щирого серця дарую найщиріші слова професіоналам своєї справи, справедливим гарантам народної безпеки і гармонії в українському суспільстві. Нехай робочі справи увінчуються успіхом, домашні суперечки вирішуються на раз, а всіх цілей досягнення стають все ближче. Бажаю терпіння і витримки в вашій відповідальній справі.

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Прийміть поздоровлення з Днем працівників суду України. Бажаю вам незмінних принципів справедливості і неупередженості, бездоганної діяльності і великих успіхів, абсолютної удачі в житті і високої репутації, міцного здоров'я і бравих сил. Нехай правосуддя завжди торжествує, нехай закон і чесність правлять країною.

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У день вашого професійного свята - Дня працівників суду прийміть найщиріші вітання та побажання всім суддям, працівникам апарату судів і Вашим родинам миру і злагоди, щастя, добробуту і благополуччя, енергії та натхнення для нових звершень.

Веселі побажання в День працівника суду для друзів і близьких

О, суддя, Ваша честь!

Ваших "плюсів» не злічіті. -

Справедливих вердіктів гарантія!

Непідкупній суддя!

Не вважайте за лесть,

Вам личить мантія!

***

Ти Феміди вірний страж,

закону дотримуєшся.

Як злочинного персонажа,

покарати знаєш!

Вирок нехай завжди

Справедливим буде!

Твою службу ніколи,

країна не забуде!

***

Я готовий довірити тобі долю.

Ти суддя безкомпромісний!

Честь і славу тобі співаю.

Ти душею і серцем чистий!

***

Непідкупний, мудрий, чесний!

Всі епітети тобі.

Ти суддя, такий відомий!

Ти - гарант в моїм житті!