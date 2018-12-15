В Україні відзначають День працівників суду: привітання зі святом
День суду - професійне свято служителів Феміди. В Україні воно відзначається щорічно 15 грудня.
В цей день прийнято вітати працівників суду з їхнім професійним святом.
День суду України: про свято
День працівника суду було започатковано на державному рівні у 2000 році указом президента. З тих пір працівники судової системи відзначають своє професійне свято 15 грудня.
Привітання з Днем працівників суду у прозі і віршах
День працівників суду
Ми сьогодні відзначаємо,
І з відкритою душею
Вас сердечно вітаємо!
І бажаємо вам добра,
Миру і благополуччя,
Щоб тілом і душею
Були ви завжди могутні!
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Вірним бути завжди Феміді
Почуття в справу не впускати,
Не вважати долю планидою,
Вигод низьких не шукати,
І в побуті, і на засіданнях
Справедливим бути завжди -
З Днем працівника суду!
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Ніхто не хоче потрапляти у суди,
Суддівські вироки бувають дуже строгі,
Але закон країни для усіх один,
Й робити цю роботу треба комусь!
Працівників суду сьогодні ми вітаєм,
І щастя та здоров’я їм бажаєм.
Щоб кодекс був для всіх єдиний,
І суд завжди був справедливий!
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Свято справедливості і гуманності сьогодні відзначають працівники судової справи України. Від щирого серця дарую найщиріші слова професіоналам своєї справи, справедливим гарантам народної безпеки і гармонії в українському суспільстві. Нехай робочі справи увінчуються успіхом, домашні суперечки вирішуються на раз, а всіх цілей досягнення стають все ближче. Бажаю терпіння і витримки в вашій відповідальній справі.
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Прийміть поздоровлення з Днем працівників суду України. Бажаю вам незмінних принципів справедливості і неупередженості, бездоганної діяльності і великих успіхів, абсолютної удачі в житті і високої репутації, міцного здоров'я і бравих сил. Нехай правосуддя завжди торжествує, нехай закон і чесність правлять країною.
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У день вашого професійного свята - Дня працівників суду прийміть найщиріші вітання та побажання всім суддям, працівникам апарату судів і Вашим родинам миру і злагоди, щастя, добробуту і благополуччя, енергії та натхнення для нових звершень.
Веселі побажання в День працівника суду для друзів і близьких
О, суддя, Ваша честь!
Ваших "плюсів» не злічіті. -
Справедливих вердіктів гарантія!
Непідкупній суддя!
Не вважайте за лесть,
Вам личить мантія!
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Ти Феміди вірний страж,
закону дотримуєшся.
Як злочинного персонажа,
покарати знаєш!
Вирок нехай завжди
Справедливим буде!
Твою службу ніколи,
країна не забуде!
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Я готовий довірити тобі долю.
Ти суддя безкомпромісний!
Честь і славу тобі співаю.
Ти душею і серцем чистий!
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Непідкупний, мудрий, чесний!
Всі епітети тобі.
Ти суддя, такий відомий!
Ти - гарант в моїм житті!