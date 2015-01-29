В Україні відзначають День пам'яті героїв Крут

29 січня 1918 року під селищем Крути (130 км на північний-схід від Києва) чотирьохтисячна більшовицька армія Михайла Муравйова зіткнулася із загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва (близько 300 осіб), які захищали УНР, повідомляє ZN.UA.

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В ході кількагодинного бою бійці УНР завдали значної шкоди противнику, але багато з них загинули. Їм не вдалося зупинити наступ більшовиків, але, вони розібрали залізничну колію, чим затримали його на кілька днів.

"Уроки, які ми виносимо з історичних подій, - і з бою студентів і гімназистів під Крутами, і з самовідданої боротьби нинішніх юнаків на Донбасі, переконують нас у тому, що держава повинна мати потужну збройну і вишколену армію для захисту своїх кордонів. Подвиги героїв часів визвольної бопротьби і наших сучасників стають легендами", - йдеться у зверненні голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.