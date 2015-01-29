У Донецьку введено скорочений графік подачі води

Про це повідомляється на сайті компанії "Донецькміськводоканал". У повідомленні наголошується, що "з 18.30 до 22.30 холодна вода буде подаватися в повному обсязі, в інший час доби - з тиском, достатнім для роботи теплопостачальних організацій, об'єктів соціальної сфери і нижніх поверхів житлових будинків."

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У повідомленні уточнюється, що північна частина Київського району Донецька залишається без енергопостачання і води. "За вчорашній день ремонтним бригадам підприємства вдалося усунути 40 каналізаційних і 20 водопровідних аварій", - відзначили в компанії.