На Закарпатті суд скасував можливість застави для обвинуваченого у резонансному вбивстві підлітка

В березні 14-річний житель селища Нижня Апша Закарпатської області посварився зі своїм товаришем та зарізав його.

Колегія суддів Хустського районного суду (Закарпатська область), за заявою процесуального прокурора, відмінила рішення про можливість внесення грошової застави стосовно школяра з селища Нижня Апша, який обвинувачується в умисному вбивстві семикласника.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, колегія суддів сьогодні, 14 грудня, виключила можливість внесення застави із ухвали суду від 12 грудня.

«Наразі, відповідно до ст. 379 КК України, судом прийнято ухвалу про виправлення допущеної описки в ухвалі від 12 грудня 2018 року, згідно з якою стосовно обвинуваченого застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - уточнили в прес-службі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 14-річний житель селища Нижня Апша Закарпатської області, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм 15-річний юнак помер на місці.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного у вчиненні злочину було затримано.

5 квітня суд змінив юнаку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (без застосування електронних засобів контролю) та відпустив його додому, незважаючи на те, що згідно попередньої ухвали суду, підозрюваний мав утримуватись під вартою.

23 квітня Апеляційний суд скасував ухвалу Ужгородського міськрайонного суду та постановив власну, якою продовжив юнаку строк тримання під вартою.

12 грудня суддя Хустського районного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого в умисному вбивстві до 16 лютого 2019 року. При цьому суд обрав йому альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Того ж вечора жителі с. Нижня Апша перекрили автомобільну дорогу державного значення «Мукачево-Рогатин-Львів» на знак протесту проти рішення суду.

13 грудня прокуратура Закарпатської області оскаржила у Закарпатському апеляційному суді ухвалу Хустського районного суду, який пом’якшив обвинуваченому запобіжний захід.