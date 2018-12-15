Порушень правопорядку на Софійській площі не зафіксовано – поліціїя

Порушень правопорядку на Софійській площі, де відбулась Об’єднавча молитва і віряни очікували на рішення Об’єднавчого собору представників православних церков, не зафіксовано.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

«Сьогодні день пройшов спокійно, не було суттєвих проблем і надзвичайних ситуацій. Затримали лише двох осіб, які намагалися пройти з холодною зброєю на місце проведення заходу. Люди, які перебували на Михайлівській та Софійській площах, із розумінням ставилися до всіх поліцейських заходів, не виникало суперечок і конфліктів - усі розуміли, що і поверхневі перевірки, і перевірки транспорту та будівель здійснювалися для їх безпеки», - повідомив Крищенко.

За його словами, загалом охорону громадського порядку забезпечували близько 4 тис. правоохоронців, а участь у заході взяли близько 35 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви України, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

Офіційна назва церкви - Православна церква України, титул її предстоятеля - блаженнійший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України.