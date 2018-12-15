У МВС заявили про наявність терористичних загроз проведенню Об’єднавчого собору

Ситуація із забезпечення правопорядку на заході контрольована, наразі жодних проблем немає.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив про наявність терористичних загроз проведенню Об’єднавчого собору українських православних церков і відповідальне ставлення до забезпечення правопорядку, зокрема готовності до реагування і застосування усіх підрозділів.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

«Особовий склад приступив до виконання своїх обов’язків, розстановка особового складу відбулась від ранку. Всі питання, які ми планували та організовували напередодні, сьогодні виконується», - заявив він, додавши, що «сьогодні ситуація відслідковується і наразі жодних проблем немає».

Яровий зауважив, що правоохоронці враховують те, що проведення Об’єднавчого собору може затягнутися.

«Ми передбачали цю ситуацію, безумовно, вчора були зроблені розрахунки задіяння особового складу, виходячи з часу, передбачена ротація, передбачене забезпечення особового складу», - сказав він.

Яровий додав, що близько 4 тис. поліцейських, Нацгвардійців, рятувальників працюють для забезпечення правопорядку на заході.

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«Ми знаємо, які виклики можуть бути, тому що є терористичні загрози, і нам не хотілося, щоб це свято було якимось чином зіпсовано якоюсь провокацією. Тому до кожного заходу, тим більше такого, як сьогодні, ми дуже відповідально ставимося», - наголосив Яровий.

За його словами, протягом цього року органи МВС забезпечили правопорядок на 86 тисяч масових заходів.

«Організовуючи кожен захід, напередодні ми збираємося для того, щоб найперше скоординувати нашу роботу, в тому числі і з СБУ. У нас відбувається обмін інформацією, ми відслідковуємо цю інформацію і готові до реагування, і якщо необхідно застосовувати наші підрозділи», - резюмував перший заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що у Києві підрозділи Міністерства внутрішніх справ працюють в посиленому режимі через проведення Об’єднавчого собору та Об’єднавчої молитви.

Довідка УНІАН. 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, проходить сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі у Києві в закритому для преси форматі.