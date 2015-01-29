Нацгвардія отримала відновлений літак Ан-72П

Відповідно до повідомлення, в період із серпня 2006 року по серпень 2014 року літак перебував на зберіганні в Одесі і не виконував польотів.

Після отримання запиту на відновлення Ан-72П фахівцями підприємства було оглянуто і його подальша підготовка до перельоту до Києва.

«У сервісному центрі «Антонов» було усунено дефекти літака, проведено його технічне обслуговування. Згідно з рішенням трудового колективу «Антонов», вищеназвані роботи, включаючи переліт літака, виконувались за рахунок підприємства», – наголошується в повідомленні.

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Представники підприємства відзначили, що Ан-72П став двадцять першим літаком Збройних Сил України, відновленим на підприємстві «Антонов». У 2014 році було повернено в дію 18 літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30 Повітряних Сил Збройних Сил України і два літаки Ан-26 Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня держпідприємство «Антонов» передало Міністерству оборони військово-транспортний літак Ан-70.

Генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа заявив, що за наявності фінансування підприємство може поставити Міноборони додатково ще два літаки Ан-70.

Довідка УНІАН. Ан-72П - морський патрульний літак для авіації прикордонних військ. Літак призначений для несення патрульної служби в прилеглій до узбережжя 200-мильній морській зоні, виявлення й боротьби з порушниками територіальних вод, а також проведення пошуково-рятувальних операцій.