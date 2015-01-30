Помер народний артист України Віктор Шпортько

Про сумну новину повідомла на свой сторінці у Фейсбук телеведуча Соломія Вітвіцька.

"Минулого тижня йому невдало зробили досить просту операцію в одній з кращих клінік столиці. Сьогодні намагалися виправити помилку, зробили ще одну операцію. І серце не витримало", - написала Вітвіцька.

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"У Віктора Михайловича був гарний і чистий голос. У Віктора завжди знаходилися час і слова для кожного. У нього були свої прихильники і учні, але Віктору Шпортьку, як і більшосі українських артистів не було місця в українському ефірі... Тепер його голос додасться до ангельського хору...", - написала заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.

У творчому доробку артиста альбоми "Я Віктор", "Облітає півонія", "Ми Українці", "Стежка до Ісуса", багато відомих пісень, які пам'ятатимуть довгі роки.