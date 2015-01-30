У Нью-Йорку спектакль польського режисера завершився протестом проти політики Путіна (відео)

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Rzechpospolita, також біля театру Metropolitan Opera зібралася невелика юрба, яка також протестувала проти російського військового вторгнення в Україну.

Демонстранти пояснили, що пікетують польський спектакль тому, що участь у ньому взяв російський диригент Валерій Гергієв, який раніше підтримав анексію Криму. Крім того, одну з ролей виконала російська оперна співачка Анна Нетребко, яка теж підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

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Під час зустрічі з лідером проросійських бойовиків Олегом Царьовим в Донецьку вона висловила свою підтримку так званій "Новоросії", яка об'єднує самопроголошені терористичні "республіки" на Донбасі, і передала мільйон рублів на оперну постановку в окупованому Донецьку.

У свою чергу, адміністрація Metropolitan Opera заявила, що не поділяє особистих поглядів артистів, які з'являються на сцені.