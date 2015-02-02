У Полтавській області опинилися на крижині дев'ять рибалок
08:42, 02 лютого 2015Суспільство
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Біля села Пронозівка Глобинського району Полтавської області о 19 год. 45 хв. 1 лютого на відстані близько кілометра від берега Кременчуцького водосховища на вкритій шаром води крижині опинилися 9 рибалок.
Рибалок мали евакуювати о 7 ранку / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 22 год. 30 хв. пожежно-рятувальним відділенням на човнах забезпечено безпеку рибалок, загрози їх життю немає. О 7 год. 2 лютого планувалося за допомогою човна на повітряній подушці доставити рибалок до берега.
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