У Полтавській області опинилися на крижині дев'ять рибалок

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 22 год. 30 хв. пожежно-рятувальним відділенням на човнах забезпечено безпеку рибалок, загрози їх життю немає. О 7 год. 2 лютого планувалося за допомогою човна на повітряній подушці доставити рибалок до берега.

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